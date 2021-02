ABC e Potyguar continuam nas primeiras posições do Estadual

Classificação

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 ABC 11 5 3 2 0 5 2 3 73,33% 2 Potyguar 10 5 3 1 1 12 7 5 66,67% 3 ASSU 6 5 2 0 3 10 9 1 40,00% 4 Baraúnas 6 5 1 3 1 8 8 0 40,00% 5 América 5 5 1 2 2 6 8 -2 33,33% 6 Santa Cruz 2 5 0 2 3 3 10 -7 13,33%

Além da vitória apertada do ABC sobre o Baraúnas e da derota do América diante do ASSU, a quinta rodada do Estadual contou com a vitória do Potyguar sobre o Santa Cruz no estádio Coronel José Bezerra - 3 a 1.Os gols do "Leão do Seridó" foram marcados por Carlinhos Carioca (2) e Quirino; o gol de honra do Santa Cruz - que fez o que estava ao alcance - foi marcado por Binha.Juntando tudo, as "cabeças" da classificação continuam com o ABC (líder com 11 pontos, e invicto) e com o Potyguar (segundo colocado, com 10 pontos). A lanterna continua na mão do Santa Cruz (2 pontos e, para complicar, invicto às avessas: nenhuma vitória até o momento neste segundo turno).Eis os números do Estadual após a quinta rodada do segundo turno:44 gols15 jogos2,93 gols/jogo25.03América 1 x 2 ASSUPotyguar 3 x 1 Santa CruzBaraúnas 0 x 1 ABC28.03ABC x ASSUSanta Cruz x BaraúnasPotyguar x América11 golsLùcio Curió (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)