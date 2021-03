Professores estaduais continuam em greve

Fotos: Ana Paula Oliveira

Em assembleia realizada na Escola Estadual Winston Churchill na manhã desta sexta-feira (27), os grevistas decidiram, por unanimidade, dar continuidade ao movimento.Servidores municipais se reunirão às 14h de hoje, também na Escola Estadual Winston Churchill, para definir os rumos da greve na educação.Dentre as reivindicações, os professores do Estado reclamam ajuste salarial e a promoção para todos os educadores da rede, de 17% nas promoções verticais.Outra reivindicação é quanto às gratificações dos funcionários, por meio do plano de cargos, carreiras e salários.