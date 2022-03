Entidades promovem campanha de doações para Vale do Açu Expectativa, segundo o coordenador do Afim, Franklin Pinto, é no dia 27 de maio encaminhar para o Vale do Açu uma tonelada de alimentos.

A Casa do Bem, em parceria com o Atendimento Filantrópico Integrado à Medicina (Afim) e a Colônia Assuense em Natal, lançou nesta segunda-feira (11) uma campanha para arrecadar alimentos não perecíveis e roupas para os atingidos com as enchentes no Vale do Açu.



A expectativa, segundo o coordenador do Afim, Franklin Pinto, é de em 27 de maio encaminhar para o Vale do Açu uma tonelada de alimentos. “Estamos muito confiantes no sucesso da campanha, que hoje deverá contar com o apoio de toda a mídia”.



Para o coordenador da Casa do Bem, Flávio Rezende, esse tipo de ação faz parte da filosofia da entidade. “Estamos sempre promovendo ações humanitárias. Essa é a primeira vez que a gente faz uma campanha de nível mais abrangente. É, sem dúvida, uma iniciativa que vai beneficiar toda uma região”, declara.



Quem quiser fazer doação basta levar a um dos postos de combustíveis da rede São Luís, que em Natal possui sete unidades, ou mesmo se dirigir a rede de postos São Pedro e Frei Damião. O transporte da carga será feito pelo Exército e a entrega dos alimentos e roupas no Vale do Açu ficará sob a responsabilidade da Defesa Civil do município.