Seturn defende que alternativos implantem sistema de bilhetagem próprio O diretor de comunicação do Seturn, Augusto Maranhão, é de acordo que opcionais criem seus próprios nichos de mercado.

O diretor de comunicação do Sindicato dos Transportes Urbanos de Natal (Seturn), Augusto Maranhão, disse agora há pouco, em entrevista ao portal Nominuto.com, que há um grande erro de estratégia adotada pelos permissionários de transportes opcionais de Natal.



Segundo ele, os permissionários deveriam criar seus próprios nichos de mercado. “Eles foram criados para ser uma opção, tentando conquistar clientela através da prestação de bons serviços, cumprindo horários e itinerários, e principalmente com responsabilidade”, declarou.



Sobre a afirmação de João Cunha, que faz parte do Sindicato dos Permissionários de Transporte Opcional de Passageiros do RN (Sitoparn), ele comentou que a Justiça está resolvendo o impasse.



João Cunha disse, durante a mobilização na avenida Coronel José Bernardo, no Centro da Cidade, que quem deveria gerir a situação era a Prefeitura de Natal, e não o Seturn.



“A Justiça já identificou que o transporte convencional é um, e o opcional é outro. Não existe mais espaço para se ganhar no grito. Eles (permissionários dos opcionais) têm que entender que não são profissionais autônomos, que podem parar na hora que bem quiserem. Eles são empresários do transporte público”, enfatizou o diretor de comunicação.



Augusto Maranhão concluiu dizendo que os permissionários devem implantar o sistema de bilhetagem deles porque são dois serviços distintos.