Brasileiro está entre as vítimas de atentado em Nova York Consulado espera confirmação oficial da morte de Almir Olímpio Alves pela polícia norte-americana para tomar providências.

O professor brasileiro Almir Olímpio Alves, de 43 anos, foi assassinado no atentado de sexta-feira (3) na sede da American Civic Association, em Binghampton, estado de Nova York. No atentado, um homem armado com um rifle matou pelo menos 13 pessoas de diversas nacionalidades e depois se matou.



O Consulado do Brasil em Nova York tomou conhecimento informalmente no sábado (4) da morte.



O plantão do Consulado recebeu uma ligação telefônica de uma amiga do professor, dando a informação de que ele era uma das vítimas do atentado, e aguarda confirmação oficial do fato nesta segunda-feira (6) pela polícia americana.



O professor Almir Olímpio Alves, da Universidade de Pernambuco, estava temporariamente nos Estados Unidos, onde fazia um curso de inglês.