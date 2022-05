São Januário é liberado

Site do JD São Januário não foi interditado

Vasco é absolvido por denúncia de explosões e se livra de perder São Januário na Série BA torcida do Vasco ganhou uma boa notícia na tarde desta terça-feira, dia 19 de maio. O estádio de São Januário, o alçapão do time na Série B do Campeonato Brasileiro, poderá ser utilizado nos próximos jogos.Isto porque a Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em decisão unânime, absolveu o clube da denúncia de bombas arremessadas na estreia contra o Brasiliense.Os torcedores promoveram uma festa na arquibancada, mas alguns extrapolaram, tanto que o árbitro Rodrigo Braghetto relatou na súmula que, no decorrer da partida, bombas estouraram onde estava a torcida vascaína.Com isto em mãos, a Procuradoria do STJD denunciou o clube por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir desordens em sua praça de desporto – artigo 213 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que pode punir com perda de até dez mandos de campo, além de multa R$ 10 mil a R$ 200 mil.No julgamento, o advogado do Vasco, Osvaldo Sestário, convocou o depoimento do responsável pelas placas de publicidade da Série B no Rio de Janeiro, que atestou não ter havido qualquer movimentação diferente nas arquibancadas de São Januário quando surgiu o barulho. Com a absolvição, o Vasco poderá enfrentar o Atlético/GO no próximo sábado, dia 23 de maio, em São Januário.Além desta denúncia, o Vasco também respondeu por atraso – artigo 215 do CBJD – na mesma partida, assim como o Brasiliense. Pelos três minutos relatados pelo árbitro para retornar ao campo após o intervalo, os clubes foram multados em R$ 1.200 e R$ 600, respectivamente.