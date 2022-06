Mirandinha é demitido e se torna o quinto a perder emprego na Série B

Site do Fortaleza Mirandinha não é mais o técnico do Fortaleza

Contratado no início da temporada para o cargo de auxiliar-técnico, Mirandinha assumiu o comando do Tricolor no início do segundo turno, tendo conquistado o Tricampeonato Cearense.No entanto, o treinador não resistiu aos resultados ruins nas três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro da Série B e as apresentações abaixo da média da equipe.Em 23 jogos no comando do Leão, Mirandinha teve um aproveitamento de 59% - com 12 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Foram 15 jogos pelo Estadual, 5 na Copa do Brasil e 3 pela Série B.Na entrevista coletiva, Mirandinha se despediu da função. "Agradeço ao Fortaleza a oportunidade. Com a conquista do Tricampeonato eu ganhei visibilidade e o Fortaleza é um gigante. As pessoas passam e a instituição continua", afirmou."Técnico vive de resultado e os resultados ruins na Série B foram decisivos para a decisão da Diretoria. Quem sabe no futuro o Mirandinha esteja de volta numa outra condição", finalizou.A Diretoria do Fortaleza trabalha para anunciar a contratação de um novo comandante em breve. Na terça-feira, o Leão joga em Natal diante do ABC, no estádio Frasqueirão. Os nomes cotados são Paulo Comelli e Heriberto da Cunha.