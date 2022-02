ABC: Tiano se apresenta e acredita em boa campanha na série B Meia chega ao alvinegro para dar mais qualidade no meio-campo do Mais Querido e foi apresentado na tarde desta segunda-feira (11).

O mais novo reforço do ABC foi apresentado na tarde desta segunda-feira (11) após a reapresentação do elenco. O meia Tiano chega para dar mais qualidade ao meio-campo do alvinegro na disputa da série B.



Em sua apresentação, o jogador elogiou a estrutura disponibilizada pelo ABC e disse que o clube dispõe de um grupo de jogadores comprometidos com o objetivo de fazer uma boa campanha na série B. “Sei que temos ótimas chances na competição”, afirmou.



Contudo, Tiano lembra que a competição é longa e ainda faltam muitos jogos a serem disputados. “A série B vai até o final do ano, mas confio no grupo forte que o ABC tem para fazermos uma boa campanha”, declarou.



Sandro volta aos treinamentos

A boa notícia desse começo de semana no ABC foi o retorno do meia Sandro aos treinamentos. Afastado durante algumas semanas por conta de uma contusão, o jogador disse que o Departamento Médico do alvinegro o liberou para ficar a disposição do técnico Heriberto da Cunha.



Sandro fez o primeiro treinamento depois de liberado pelos médicos nesta segunda-feira (11). "Voltei a treinar e agora só dependo do técnico (Heriberto da Cunha) para voltar ao time", declarou.