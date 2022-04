Convocação de ex-prefeito para CEI será decidida após depoimentos

Júlio Pinheiro Carlos Eduardo: presença na CEI ainda não foi definida.

Após reunião entre os cinco membros da CEI (Albert Dickson, Ney Júnior, Hermano Morais, Raniere Barbosa e Paulo Wagner) no início da manhã desta segunda-feira, os vereadores receberam do presidente da Casa, vereador Dickson Nasser (PSB), o apoio para realizar a investigação, com a CMN cedendo o espaço e os serviços dos procuradores legislativos.Na reunião, além da decisão de se publicar a CEI no Diário Oficial do Município de terça-feira (19), os parlamentares também pretendiam definir se o ex-prefeito seria convocado. Contudo, decidiram apenas que a convocação do ex-gestor só será definida em votação entre os membros da CEI. Agora, os parlamentares preferem aguardar o desenrolar dos fatos.“Vamos seguir a sequência dos relatórios. A convocação do ex-prefeito vai depender do desenrolar dos fatos, dos depoimentos que a comissão for coletando das testemunhas. Dependendo das denúncias, até os próprios secretários (Edmílson Albuquerque e Aparecida França) podem elucidar o que ocorreu. Mas a convocação dos secretários está confirmada”, garantiu o vereador Ney Júnior (DEM), justificando que os dois eram os gestores e precisavam ser ouvidos de qualquer maneira.Entre os componentes da CEI, apenas o vereador Raniere Barbosa (PRB) faz oposição à prefeita Micarla de Sousa (PV), adversária política do ex-prefeito Carlos Eduardo.