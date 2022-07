Wallyson vai ficar quatro semanas fora dos gramados recuperando lesão O atacante potiguar teve um estiramento de grau tês na coxa, atestado pelo examte de ressonância magnética.



A semana começou com uma notícia ruim para a torcida atleticana. Uma ressonância magnética confirmou uma lesão grau três na coxa esquerda do atacante Wallyson.



A expectativa é que o avante retorne aos gramados em aproximadamente quatro semanas. O jogador que vinha tendo um ótimo aproveitamento no Brasileiro, tendo sido o autor dos dois gols contra o Náutico, se machucou no final da partida, aos 43 minutos do segundo tempo.



"O Wallyson fez uma ressonância magnética ontem mesmo e foi confirmada uma lesão grau três da musculatura posterior da coxa esquerda", explicou o médico Edílson Thiele.



O jogador iniciou já neste domingo a noite um tratamento de fisioterapia intensivo. "Ele iniciou o tratamento fisioterápico logo após o exame e tem um retorno previsto ao redor de quatro semanas", afirmou Thiele.



Wallyson é um dos jogadores mais queridos da equipe do Fuuracão.