Garibaldi Filho vai devolver horas extras de janeiro ao Senado

Arquivo Nominuto Garibaldi Filho é o primeiro senador potiguar a decidir pela devolução.

“Eu vou fazer a mesma opção daqueles senadores e vou conversar com outros parlamentares para que os funcionários deles também façam a devolução do dinheiro”, afirmou. Perguntado sobre quanto o seu gabinete havia recebido, disse apenas: "Não faço a menor ideia".Garibaldi, que era presidente da Casa quando o pagamento, de R$ 6,2 milhões, foi autorizado, disse que o Senado Federal está precisando de “mais controle”. “Determinadas práticas administrativas da Casa precisam sofrer uma revisão, a realidade está demonstrando isso”.O atual presidente, José Sarney (PMDB), determinou que cada senador decidisse sobre a devolução ou não do dinheiro, já que a instituição não tem como fiscalizar se os funcionários trabalharam ou não.Além dos senadores do PMDB, Aloizio Mercadante (PT-SP), Álvaro Dias (PSDB-PR), Katia Abreu (DEM-TO), Marina Silva (PT-AC) e Tasso Jereissati (PSDB-CE) já adiantaram que devolverão o dinheiro. O pagamento será efetuado em dez parcelas sem juros.