Replantar Natal encerra programação da Semana da Árvore

Para marcar o encerramento da Semana da Árvore, a Prefeitura do Natal, por meio das Secretarias Municipais de Serviços Urbanos (Semsur) e de Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), realiza a distribuição de oito mil mudas do projeto “Replantar Natal”, neste sábado (28), a partir das 8h.“Esse é mais um incentivo para que a sociedade contribua para um meio ambiente mais saudável, em parceria com os órgãos executivos”, reforçou o secretário de Serviços Urbanos, João Bastos.As mudas de árvores frutíferas serão distribuídas em três locais da cidade. As equipes das duas secretarias estarão no Norte Shopping, no Praia Shopping e no Machadão. Todas as árvores a serem doadas são de espécies frutíferas, do tipo aceroleira, goiabeira, pinheira e gravioleira.Para facilitar o plantio dessas mudas, será entregue juntamente com a planta um folheto explicativo, no qual será informado como proceder para a plantação e a escolha do local.“Quem receber uma muda não deve se preocupar com o plantio, porque todas são de fácil manuseio e específicas para o nosso clima”, explicou a chefe do departamento de Paisagismo da Semsur, Melissa Sales.Ela ressalta ainda que as mudas devem ser plantadas no jardim ou quintal das casas, já que as árvores crescem até quatro metros de altura.O Replantar Natal é uma ação que faz parte do programa Adote o Verde, e será realizada ao longo do ano. Essa primeira ação conta com o apoio da empresa Aqua Coco, que fez a doação das mudas para o projeto.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Semsur