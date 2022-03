Câmara conclui votações de duas MPs e deixa para hoje discussão do cadastro positivo Por uma MP, um fundo dará garantias aos bancos que financiarem a construção de hidrelétricas e de linhas de transmissão de energia.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (12) as seis emendas do Senado à Medida Provisória 450, que autoriza a União, os estados e o Distrito Federal a participarem do Fundo de Garantia a Empreendimentos de Energia Elétrica (FGEE).



Pela MP, o fundo, que será administrado por banco oficial, dará garantias aos bancos que financiarem a construção de hidrelétricas e de linhas de transmissão de energia.



A MP, que segue agora à sanção presidencial, estabelece que serão feitos empreendimentos considerados estratégicos ou os previstos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). As usinas hidrelétricas de Jirau e de Santo Antônio, no Rio Madeira, devem ser as primeiras obras beneficiadas pela medida provisória.



Os deputados também concluíram a votação da MP 457, que permite aos municípios parcelarem suas dívidas vencidas até 31 de janeiro de 2009 com o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS), em até 20 anos. O texto principal e alguns destaques haviam sido votados na semana passada, mas ficaram para ser apreciados os destaques que poderiam alterar o texto aprovado.



Os dois destaques votados foram rejeitados pelo plenário. Um deles, do DEM, pretendia excluir do texto da MP a exigência de que as prestações a serem pagas sejam no mínimo iguais a 1,5% da média mensal da receita corrente líquida do município. O outro destaque queria excluir o detalhamento de como será o encontro de contas entre o município e o INSS para que fosse feito o cálculo da dívida com a Previdência. A MP segue para o Senado Federal.



Concluídas as votações das duas MPs, o presidente da Câmara, deputado Michel Temer (PMDB-SP), encerrou a sessão ordinária e deixou para hoje (13) a discussão e votação do projeto de lei que cria o chamado cadastro positivo.