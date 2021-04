Golpe: Decisão de Ricardão pega dirigentes potiguares de surpresa A Confederação vai tomar conta 100% da edição do Brasileiro deste ano, anulando contrato que havia assinado com a Futebol Brasil Associado.

Marcus Vinícius Meira Pires e Exmar Tavares, respectivamente dirigentes de América e ABC, que participaram da reunião desta segunda-feira na CBF para tratar de assuntos relacionados com a Série B 2009 ficaram, do mesmo modo, surpresos com o “comunicado” do presidente da CBF, Ricardo Teixeira, que tirou da FBA – Futebol Brasil Associado – a organização da competição.A Confederação vai tomar conta 100% da edição do Brasileiro deste ano.



“Não tínhamos nenhuma idéia do que iria ser tratado, pensávamos que trataríamos do novo contrato de patrocínio, até porque havíamos participado da reunião da FBA. O comunicado do presidente Ricardo Teixeira foi, não só para mim, mas para todos os presentes, uma grande surpresa", disse Peninha.



"E acho que a entidade foi, no mínimo, deselegante em não convidar para a reunião o presidente da FBA, José Neves”, reforçou o americano.



Os dirigentes fizeram um relato igual sobre a participação do presidente da CBF na reunião. “Ele chegou, deu boa noite, falou durante 15 minutos sem ser interrompido e depois se retirou, deixando Virgílio Elísio (diretor técnico) no comando, voltando meia hora depois para encerrar o encontro”, lembrou Exmar Tavares.



Nem precisa dizer que é a forma ditatorial Ricardo Teixeira de agir. O que se ficou sabendo, segundo ainda os representantes potiguares, é que o presidente da FBA, José Neves, afirmou categoricamente que vai recorrer até as últimas instâncias para que o contrato assinado com sua associação seja respeitado pela CBF.



Na fala de Ricardo Teixeira, ele “comunicou” que estava anulando o contrato com a Futebol Brasil Associado atendendo reclamações de clubes participantes. Esses “reclamantes”, no entanto, segundo a FBA e dirigentes, seriam tão somente o clubes que não fazem parte da FBA, com destaque para o Corinthians e Vasco, principalmente clubes que fazem parte da Série A e tiveram passagens rápidas na B.



Além da forma como foi decidido o distrato, sem ouvir clubes ou dar qualquer chances de diálogo, os dirigentes já contabilizar um prejuízo enorme, pois o valor do novo contrato baixou de R$ 900 para R$ 600 mil a cota de cada participante com a rede Globo de televisão.



Ainda na reunião de segunda-feira (30), os clubes assinaram o distrato, o que não foi feito pelos representantes potiguares.



Marcus Vinícius Meira Pires, do América, alegou que só assinaria o documento na presença do presidente da FBA, José Neves, que não estava na reunião.



Exmar Tavares, do ABC, explicou que o alvinegro potiguar ficou fora dessa obrigação porque não fazia parte da Série B e FBA no período que o contrato foi assinado.



Patrocinadores



Até o ano passado, a CBF cuidava apenas da parte técnica da competição – tabelas, regulamentos, organização – deixando os contrato de patrocínio, e tudo que se relacionava com as finanças aos cuidados da Futebol Brasil Associado, entidade que tem filiados, presidida pelo pernambucano José Neves



Nenhum dinheiro a mais

E os clubes não receberão nenhum dinheiro a mais, além de promessas. A CBF vai garantir o valor mínimo de R$ 600 mil, cota do ano passado, de um total do contrato anual de R$ 27 milhões.



A FBA já tinha garantido mais R$ 14 milhões com a venda de painéis publicitários, ampliando a expectativa de que cada clube possa receber perto de R$ 1,2 milhão no total, abaixo da expectativa da FBA que chegaria a R$ 1,5 milhão.



As despesas com hospedagens e passagens aéreas foram mantidas, mas a CBF não se comprometeu com as taxas de arbitragens, assumindo somente as despesas com o translado dos árbitros. Estes dois últimos itens foram motivos de briga feia, ano passado, entre a CBF e a FBA.