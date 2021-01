Mais três jogadores dão entrada no DM do América Marcelinho e Lúcio reclamaram de pancada no tornozelo, e o volante Alexandre saiu de campo sentindo o músculo adutor da coxa.

Mesmo com a tranqüilidade de ter conseguido uma boa vitória na última rodada do Estadual – 2 a 0 no Santa Cruz -, o técnico Vereador ainda tem motivos de sobras para se preocupar. O departamento médico do América continua muito movimentado.



Além de Fábio Neves, Júlio Terceiro, Carlos Alberto, Vinícius e Berg, que já estavam em tratamento intensivo e sem condição de jogo, o departamento médico ganhou nesta segunda-feira mais três visitantes.



Ontem, após o jogo contra o Santa Cruz, o meia Marcelinho e o atacante Lúcio reclamaram de pancada no tornozelo e o volante Alexandre saiu de campo sentindo o músculo adutor da coxa.



O médico Maeterlink Rêgo fará uma reavaliação dos três hoje à tarde por ocasião da reapresentação do elenco no CT Abílio Medeiros, em Parnamirim.



Por enquanto, os jogadores ainda não foram vetados e existe possibilidade deles serem aproveitados para o jogo da quarta-feira diante do ASSU, às 20ho, no estádio Machadão.