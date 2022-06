José Alencar rejeita possibilidade de terceiro mandato para presidente No entanto, afirmou que, se perguntado, o povo brasileiro diria que gostaria que o presidente Lula ficasse mais tempo no poder por ter construído um bom governo.

O presidente da República em exercício, José Alencar, rejeitou hoje (21) a possibilidade de um terceiro mandato para presidente. Ele argumentou que sequer há previsão para isso na Constituição brasileira. Alencar, no entanto, afirmou que, se perguntado, o povo brasileiro diria que gostaria que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficasse mais tempo no poder por ter construído um bom governo.



“Tenho dito e repito é que, se houver uma pergunta ao povo brasileiro, ele vai responder que gostaria que o Lula ficasse mais tempo no poder. O povo responderia isso por uma razão muito simples: o governo é bom”, disse Alencar a jornalistas em Belo Horizonte, depois de visitar o Centro de Medicamentos Radioativos do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear, onde participou de solenidade com servidores.



Alencar voltou a afirmar que a mudança no regime contábil da Petrobras não é assunto para uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), por ser um assunto eminentemente técnico, para auditores. "É muito difícil tratar de um assunto dessa natureza em uma CPI. Eu fui senador, sei que é difícil. Então, não sou contra a CPI, mas acho que não é assunto para uma CPI.”



Fonte: Agência Brasil