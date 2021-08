Governo reduz alíquota do IPI dos eletrodomésticos Redução incidirá sobre geladerias, fogões, máquinas de lavar e tanquinhos.

O governo anunciou a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente sobre geladeiras, máquinas de lavar, fogões e tanquinhos, os eletrodomésticos da chamada linha branca.



A alíquota de geladeiras cairá de 15% para 5%; de fogões, de 5% para 0%; de máquinas de lavar, de 20% para 10%; e de tanquinhos, de 10% para 0%. A mudança irá representar uma renúncia fiscal de R$ 173 milhões durante os três meses de vigência das novas alíquotas.



A medida, segundo o ministro da Fazenda, Guido Mantega, visa a reduzir os preços dos produtos e beneficiar os consumidores, além de garantir empregos no setor. Para isso, o governo decidiu também ampliar o volume de crédito destinado a empresas da linha branca, com a expectativa de aumentar a venda desses produtos.



Em contrapartida à redução do IPI, da mesma forma que ocorreu com os setores de automóveis e da construção civil, os empresários se comprometeram com o governo de não demitir os trabalhadores do setor.