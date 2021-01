Rosalba Ciarlini defende suspensão do INSS por seis meses

Luana Ferreira Rosalba Ciarlini: "intransigente" em favor dos municípios.

A medida tem o objetivo de reduzir os efeitos da diminuição do Fundo de Participação dos Municípios – repasse do Governo Federal para as prefeituras que vem caindo desde janeiro.Ciarlini foi a primeira parlamentar a falar no encontro entre senadores, deputados e prefeitos organizado pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte (Femurn) com o objetivo de debater os efeitos da crise financeira nos pequenos municípios.“Essa é uma proposta dos prefeitos do Rio Grande do Norte, não é minha”, discursou a senadora, que mais uma vez negou sua candidatura ao Governo do Estado em 2010. “Nós (os democratas) não estamos nem pensando nisso”, disse, antes do encontro, aoEm outro momento, a senadora assegurou a plateia repleta de prefeitos, que eles não estavam sós."Calada não estou, calada não ficarei. Vou ser persistente, intransigente em favor dos municípios."“O Governo diminui o IPI para evitar o desemprego, mas quando os recursos para as prefeituras diminui, ele está causando indiretamente desempregos nos municípios”, afirmou, referindo-se ao Imposto sobre Produtos Industrializados, uma das parcelas que constituem o FPM.A senadora de oposição rebateu o anúncio do Tesouro Nacional de que o FPM cresceria 40% em abril. “Essas previsões dificilmente irão acontecer”.Depois que tramitar no Senado como Medida Provisória, o projeto de Lei deverá seguir para a Câmara Federal. Todos os parlamentares da bancada federal, com exceção do deputado federal João Maia (PR), compareceram ao encontro da Femurn e apresentaram propostas para proteger os municípios dos efeitos da crise financeira.