Agentes recapturam dois foragidos do CDP da Ribeira José Leonardo da Silva e Gil Polari foram encontrados em Felipe Camarão e Parnamirim, respectivamente.

Os agentes do Centro de Detenção Provisória da Ribeira recapturaram dois homens que estavam foragidos da mesma unidade prisional. De acordo com um dos agentes, José Leonardo da Silva e Gil Polari foram encontrados em Felipe Camarão e Parnamirim, respectivamente.



Os dois são acusados de assalto. Leonardo havia fugido no dia 16 de março deste ano, enquanto Gil escapou no último dia 17 deste mês, juntamente com outros oito detentos.



Segundo informações do agente que não quis se identificar, José Leonardo foi preso por volta do meio dia no bairro de Felipe Camarão. “Já o Gil nós recebemos informações de que ele estava em Parnamirim. Fomos até o local e conseguimos prendê-lo por volta das 16h30”, disse.