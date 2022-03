Lutador do Rio Grande do Norte faz sucesso nos Estados Unidos

Divulgação

A luta acontece paralelamente ao UFC Finally, uma espécie de Big Brother só de atletas de vale-tudo, que é um dos programas mais assistidos da TV aberta norte-americana. "Eu espero chegar bem nesse próximo desafio, sei que vai ser uma tarefa complicada, mas não posso vacilar. Vou manter o foco, para o objetivo ser alcançado, disse o atleta.Ídolo nos Estados Unidos, Tibau é tão conhecido naquele país, como os jogadores da seleção de futebol são aqui no Brasil. O atleta encanta os norte-americanos pela facilidade que tem para perder peso.Ele sempre chega no dia da pesagem com 70 quilos. A pesagem é feita um dia antes da luta, mesmo assim, o peso de Gleison, no momento do combate, varia entre 83 e 85 quilos. Esse fato inclusive o colocou no Guinness Book."O pessoal diz que eu sou um super-homem, que o que eu faço é uma mágica. Mas isso é muito profissionalismo e dedicação. É por está centrado nos meus objetivos que consigo chegar ao topo, afirma Tibau.A invencibilidade é outra marca do potiguar. Gleison não perde um combate sequer há três anos. Neste período, ele já derrotou oito adversários. Para conseguir o cinturão da categoria, o atleta ainda precisa vencer duas ou três lutas, dependendo do desempenho dos outros adversários, e ele acredita que vai conseguir."Eu vou chegar lá. Na minha vida sempre foi assim. Objetivei primeiro ganhar os títulos municipais e consegui. Depois passei a vencer os estaduais, em seguida, os regionais. Daí, fui para os nacionais, até chegar agora no mundial. Assim como consegui os outros títulos, vou levar essa conquista também e vou fazer o que for preciso para isso, ressalta o campeão.O reconhecimento mundial agrada o atleta, mas o que realmente encanta Gleison é poder passar algum tempo de descanso no Rio Grande do Norte. O atleta está no estado há dez dias, curtindo a família e os amigos, algo que não fazia há dois anos."Sempre que posso vou lá nas academias que comecei, para relembrar os tempos em que treinava lá e também conto a minha história para o pessoal se motivar. Além disso, gosto de curtir a praia de Natal e também a minha família, que mora em Tibau e outra parte em Mossoró, duas cidades do interior de Rio Grande do Norte, mas que me encantam mais do que as norte-americanas, afirma o lutador.O nome Tibau é uma homenagem a cidade, na qual ele morou parte da vida. Esse município tem cerca de 5.000 pessoas. A população admira o lutador desde o início da carreira e ele retribui o carinho.Desde quando comecei a competir a nível nordeste, o pessoal da minha cidade me apóia. Por isso, agora que estou no topo do mundo, não os esqueço e levo o nome de Tibau como muito orgulho para o mundo, fala o atleta potiguar.