Lar da Vovózinha precisa de doações para concluir adaptações A instituição pode receber doações nos postos de comprar do Seturn.

O Lar da Vovozinha está cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmando com o Ministério Público no ano passado. A instituição prometeu adequar a casa as normas de acessibilidade e já conseguiu reformar quatro, dos oito banheiros exigidos. Mas para concluir as adaptações, a instituição precisa de mais doações.



Em parceria com o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Natal (Seturn), o Lar da Vovozinha está recebendo doações nos posto de reabastecimento do Natal Card. No momento da compra é possível doar o troco.



O Seturn recebe doações para o Lar da Vovozinha e para o Gacc. No final do mês, o sindicato presta conta as duas instituições e dividi o dinheiro. “Estamos com essa parceria desde outubro. Nos dois primeiros meses foi arrecadando uma quantia boa, mas agora está bem menor”, disse presidente do abrigo, João Francisco.



Além dos banheiros, os dormitórios também estão precisando de reforma. O Lar da Vovozinha abriga 40 idosas e tem um custo médio de R$ 750 por pessoa.



As doações podem ser feitas através de depósito para:

Associação Espírita Enviados de Jesus

Banco do Brasil

Conta: 3085-6

Agência: 28 70-3