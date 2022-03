América espera por Cadu somente até hoje, diz Nadai

Gilberto de Nadai deu o ultimato: ou Cadu resolve a vida hoje, ou o clube vai buscar outro atleta.

O superintendente de futebol , Gilberto de Nadai falou sobre a vinda de Cadu, assim como aproveitou para deixar claro que não viu a derrota para o Atlético, sábado, como uma “catástrofe.”“Foi um jogo difícil, enfrentamos uma equipe que joga junta há quase três anos, que vem numa seqüência de bons resultados e dentro de um planejamento a longo prazo. E mesmo assim, com algumas peças que não renderam tão bem, com falha no posicionamento de nossa defensiva, podemos dizer que a história da partida até poderia ter sido outra, bastava que a primeira bola do Lúcio tivesse entrando”, disse Gilberto.O dirigente rubro entende a preocupação da torcida, sabe do medo que ela tem de passar mais decepções, mas se mostrou convencido, absolutamente certo de que o América vai fazer uma boa campanha nesse Brasileiro.“Sei bem o potencial que dispomos, vamos ter outros excelentes jogadores à disposição já para o próximo jogo e tenho a convicção de que podemos nos recuperar e conseguir excelentes resultados daqui pra frente”, completou.Com relação ao volante Cadu, Gilberto foi taxativo: “demos até hoje para que ele possa resolver sua vida, se não der a resposta vamos em procura de um substituto”, encerrou.