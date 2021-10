Movidos por sentimentos distintos, Fla e Bota iniciam luta pelo Estadual Primeira partida da decisão começa às 16h, no estádio Mário Filho (Maracanã).

Chegou o dia, e não restam dúvidas. Neste domingo, às 16h, o Maracanã irá tremer e emoldurar mais uma página histórica do futebol do Rio de Janeiro. Flamengo e Botafogo se enfrentam pelo primeiro jogo final do Campeonato Estadual e têm motivos de sobra para se desdobrarem dentro de campo.



No lado rubronegro, a luta pelo tricampeonato é apenas um dos fatores que prometem fazer da decisão um capítulo a parte. Afinal, estão em jogo também a chance de o time alcançar seu 31º Estadual [ultrapassando o Fluminense] e também presentear o capitão Fábio Luciano, que anunciou sua provável aposentadoria após o torneio. Além disso, pode fazer o técnico Cuca espantar a fama de vice.



"Em 2007, o time do Botafogo era muito melhor do que o nosso, mas apesar disso houve superação e conseguimos o título. Já em 2008 e no Estadual deste ano, foram e serão duelos equilibrados, sem favorito. O tricampeonato é um sonho, pois podemos fazer historia", afirmou o goleiro Bruno.



Os motivos do Botafogo não são menos nobres. Na verdade, o sentimento de vingança é o principal combustível dos alvinegros. Derrotado pelo Flamengo nas duas últimas finais da competição [2007 e 2008, ambas sob comando de Cuca], a equipe de General Severiano nem pensa em acumular mais um insucesso. O título pode ajudar também a amenizar a precoce eliminação da Copa do Brasil para o Americano.



"Chega de ser vice, de acabar sendo derrotado nas finais. Temos agora um grupo novo, então sabemos que é a hora ideal para acabar com essa história de uma vez por todas. É o que queremos e temos que nos concentrar ao máximo", decretou o volante Leandro Guerreiro, que participou das finais de 2007 e 2008.



Mudanças forçadas

Ambos os times têm problemas na escalação, e por motivos distintos. No Botafogo, Thiaguinho, expulso na final da Taça Rio, segundo turno do Estadual, terá de cumprir suspensão. Com isso, o jovem Gabriel ganhará mais uma oportunidade na lateral esquerda.



"O Gabriel entrou bem em muitos jogos do Estadual e mostrou que eu posso confiar no futebol dele. É um lateral ofensivo e está pronto", explicou o treinador alvinegro Ney Franco.



No Flamengo, Airton será a baixa. Com lesão no tornozelo direito, o volante não poderá atuar e será substituído pelo zagueiro Wellinton ou pelo lateral Everton Silva. Na primeira opção, a estrutura seria mantida, mas na segunda não. Neste caso, Leonardo Moura voltaria a ser improvisado no meio e Kleberson seria recuado.



"Ainda não defini isso. Estou pensando na melhor alternativa, mas testei ambas e sei que independentemente do que eu escolha o time estará bem em campo", disse o técnico Cuca.



BOTAFOGO X FLAMENGO



Data: 26/04/2009

Horário: 16h

Transmissão na TV: TV Globo e Rede Bandeirantes

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Nunes de Sá

Auxiliares: Eduardo de Souza Couto e Rodrigo Pereira Joia



Botafogo

Renan; Emerson, Juninho e Leandro Guerreiro; Alessandro, Fahel, Léo Silva, Maicosuel e Gabriel; Reinaldo e Victor Simões

Técnico: Ney Franco



Flamengo

Bruno; Welinton (Everton Silva), Fábio Luciano e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Willians, Kleberson, Ibson e Juan; Zé Roberto e Emerson

Técnico: Cuca