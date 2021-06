Açudes do Seridó sangram na Semana Santa Cruzeta já está sangrando e Gargalheiras está prestes a sangrar.

Uma boa notícia para os seridoenses: os açudes da região Seridó do Rio Grande do Norte estão em situação de sangramento. Desde ontem a noite, o açude público de Cruzeta começou a sangra, anunciando festa no interior do Estado.



Em Acari, não é diferente. As águas da parede do reservatório Marechal Hermes estava quase transbordando, faltando 7 centímetros para sangrar, na última medida feita as 8 horas da manhã deste sábado.



Segundo o medidor do reservatório, Manoel Amaral, a sangria deve começar a tarde, com previsão para as 16 horas. A Emparn prevê chuva para as próximas horas, confirmando o sangramento para hoje.