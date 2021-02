Dilma considera natural programas do Governo serem acusados de eleitoreiros Ministra respondeu a acusações de parlamentares da oposição, que se referiram ao plano habitacional “Minha Casa, Minha Vida”.

A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, minimizou as críticas da oposição que classificou o plano habitacional Minha Casa, Minha Vida, lançado nesta quarta-feira (25), de eleitoreiro. De acordo com Dilma, todos bons programas governamentais são considerados de caráter eleitoral.



“Achamos que todos os bons programas do governo foram sempre acusados de serem eleitorais. Sem sombra de dúvida, esse programa tem critérios muito explícitos, objetivos. Tem espaço para todo mundo”, disse a ministra.



O plano prevê a construção de 1 milhão de casas. O investimento estimado é de R$ 34 bilhões. Dilma explicou que os recursos serão distribuídos de acordo com déficit habitacional de cada estado e município, porém os governadores e prefeituras que apresentarem algum tipo de contrapartida, como doação de terreno, terão chance de receber verba maior.



No início do mês, o Democratas acionou a Justiça alegando que o encontro nacional com os prefeitos do país e as viagens da ministra Dilma Roussef com o presidente Lula estavam sendo utilizados como pré-campanha para a eleição de 2010, onde a chefe da Casa Civil desponta como provável nome do PT para a disputa.