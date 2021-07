Termina prazo para prestação de contas do transporte escolar A partir da terceira parcela, que será repassada no fim de maio, quem não apresentar a prestação de contas vai deixar de receber os recursos.

Estados e municípios que receberam recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar em 2008 têm até hoje (15) para comprovar o uso correto da verba repassada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Este é o prazo limite para a apresentação da prestação de contas.



Quem não respeitar a data corre o risco de ficar sem a suplementação financeira do governo federal para o transporte dos alunos da rede pública que vivem em áreas rurais.



O FNDE vai pagar as duas primeiras parcelas até o fim deste mês.



