Falta remédios nos postos de Cidade Satélite e Planalto

Fotos: Artur Dantas

De acordo com um funcionário do Serviço Pré-Hopistalar de Cidade Satélite, que não quis se identificar, o soro fisiológico está sendo utilizado apenas em casos mais urgentes, como o pronto-atendimento. Além disso, o antiinflamatório Voltaren de 75 mg também está em falta.Segundo o paciente da unidade, Hélio Silva, a situação não é um caso isolado. O desabastecimento volta a acontecer após o mesmo cenário ter sido constatado durante a semana passada. Em conversa com um enfermeiro, Hélio foi informado que apenas uma caixa da solução estava armazenada e, portanto, deveria ser racionada e utilizada apenas nos casos mais graves.Já no caso da aposentada Terezinha de Jesus, a reclamação é outra. Ele explicou que o remédio dermatológico Neomicina se encontra em falta, fato que dificulta o seu tratamento de pele, já que o uso do medicamento será suspenso por tempo indeterminado. Ela revelou que são constantes as reclamações por falta de remédios.A aposentada falou ainda que em março, foi atendida novamente no Serviço Pré-Hospitalar do Satélite e chegou a rasgar a receita prescrita pelo médico, haja vista que nenhum remédio foi encontrado na farmácia da unidade. Ela relatou ainda casos de maus-tratos por parte de alguns funcionários. “Eu já vi uma senhora reclamar aqui da falta dos remédios e ser gritada por uma atendente da farmácia”, afirmou.No intuito de saber quais medicações estavam faltando, a equipe do Nominuto.com tentou contato com a chefe do setor de farmácia, que não quis se identificar. Depois de questionar os motivos da pergunta, ela se negou a dar a informação de quais os produtos estavam faltando sob a alegação de que “é um assunto sigiloso”.Ela explicou que os pedidos dos remédios são feitos de acordo com a necessidade do posto. A chefe mencionou ainda que “se vocês estiverem acompanhando os jornais, sabem que o problema já vem do DMP.O Departamento de Materiais e Patrimônio (DMP) é o mesmo que abrigava cerca de oito toneladas de remédios vencidos no valor de R$ 10 milhões e que abastece 92 unidades de saúde do Município.O escândalo foi descoberto no início do mês de maio.Para tentar explicar a situação, a equipe tentou contato com a diretora por telefone e pessoalmente,mas não conseguiu. Porém, o médico plantonista da Unidade, Iran Barbosa, explicou que a situação não é bem como parece. Ele falou que a falta de medicamentos é comum devido a demanda de atendimentos e procura por remédios de pacientes de outras localidades como Felipe Camarão e Ponta Negra.“Eventualmente falta um remédio ou outro. È praticamente impossível ter todos os medicamentos aqui”, disse. Contudo, Hélio Silva, paciente citado na matéria, explicou que é comum os doentes comprarem os medicamentos que em tese deveriam ser fornecidos pelo poder público. “Aqui mesmo já vi gente saindo com a receita do médico e ir a uma farmácia particular por não poder esperar a chegada do remédio”, disse.A situação não é diferente na Unidade Básica de Saúde do Planalto. No momento da chegada da equipe de reportagem, o pedreiro Helanistel Arruda voltava para casa após mais uma tentativa de consulta no posto. Ele falou que foi a unidade para tentar uma ficha e ser atendida com dois ou três dias.Ele informou que quando é atendido, atravessa a rua e manipula o medicamento indicado pelo médico. A saída, mais cara, é a única viável, de acordo com ele. “De tantas vezes que eu tentei conseguir remédio aqui, não consegui. Então, eu pego a receita e peço para fazer no laboratório do outro lado. Eu não posso esperar que a medicação chegue”, disse.O pedreiro revelou que o posto passa por muitos problemas. O mais recente foi a quebra de um freezer, local onde eram acomodadas as vacinas. Com a impossibilidade, todas as doses dedicadas a campanha contra a gripe nos idosos foram remanejadas para o posto da Cidade Satélite, o Serviço Pré-Hospitalar.Outro problema foi citado pelo porteiro João Batista, também morador do Planalto. Ele mencionou o caso da filha recém-nascida que precisará se deslocar até a Cidade Satélite para receber uma dose da BCG.Ele reclamou também do descaso com os pacientes na hora de marcar ou realizar exames. “Eu já tive que pagar 120 reais para fazer uma endoscopia e depois mais 35 para realizar uma ultrassonografia. Isso tudo porque o posto daqui não deu condições de eu fazer esses procedimentos”, reclamou.Francisco Pedro, aposentado, informou que a demora no atendimento ao público é um dos grandes problemas no Serviço Pré-Hospitalar de Cidade Satélite. No momento da entrevista, Francisco já estava há mais de duas horas esperando o atendimento, marcado para as 14h.O mesmo problema é verificado no Planalto. Os dois entrevistados da matéria explicaram que apenas um médico é responsável pelo atendimento de todos os pacientes. “Toda hora tem alguém reclamando aqui dentro. Isso tudo porque senão ninguém brigar, não consegue ser consultado”, revelou João Batista.A equipe do Nominuto.com também tentou contato com a diretora da unidade, mas não conseguiu.