Escoteiros e alunos farão mutirão em escola de João Câmara Evento será neste sábado e terá pelo menos 40 escoteiros de Taipu e Poço Branco.

Escoteiros de grupos da Grande Natal farão um mutirão na Escola Estadual Marluce Lucas, da cidade de João Câmara, neste sábado (14).



O evento segue o modelo do que foi realizado no sábado passado, 7 de março, em seis escolas de Natal, quando 150 jovens escoteiros se uniram a alunos da rede estadual para fazer reparos em setores das unidades escolares que estavam danificados.



Segundo presidente da União dos Escoteiros do Brasil no Rio Grande do Norte, assessor do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Pinto, o objetivo do projeto “Mutirão nas Escolas” é transportar a prática da vida útil e sadia estabelecida no Escotismo também para o ambiente escolar.



O vice-presidente da UEB no estado, consultor de empresas e ex-executivo do Sebrae, Bráulio André Dantas da Silva, acredita que ao participar de um mutirão no qual colabora com a manutenção, limpeza e recuperação da imagem da escola, os alunos acabam incorporando o senso de respeito e colaborando para a melhoria da auto estima de todo o ambiente educacional.



O evento tem total apoio do secretário de Educação do Estado, Ruy Pereira, que disponibilizou estrutura para a realização dos mutirões nas escolas.



Segundo a coordenadora executiva do Projeto Escoteiros nas Escolas, Itsuo Okashita, no mutirão do próximo sábado terá pelo menos 40 escoteiros de Taipu e Poço Branco.