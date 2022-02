Mais de 2 mil pescadores artesanais estão prejudicados com as enchentes

Segundo o secretário adjunto de Pesca do Estado, Antonio Alberto Cortez, eles perderam muitos acessórios de pesca, como redes e canoas.Além disso, os pescadores interromperam temporariamente suas atividades devido à severa correnteza existente no rio Açu. “Como está havendo interrupção do trabalho, eles estão prejudicados em compor suas rendas”, disse.O secretário adjunto de Pesca do Estado não soube mensurar financeiramente o valor das perdas dos pescadores artesanais.Ele acrescentou que o Ministério da Pesca, com o apoio do Estado, solicitou ao Ibama reconhecimento do estado de emergência.Só assim, segundo ele, o Conselho Deliberativo de Fundo ao Amparo ao Trabalhador liberaria salário emergencial por dois meses para os pescadores atingidos diretamente pelas cheias.No sábado (9) o ministro da Secretaria Especial da Aquicultura e Pesca da Presidência da República, Altemir Gregolin, foi recebido na Governadoria pela governadora Wilma de Faria.Durante o encontro, ele anunciou medidas emergenciais, como o rescalonamento de dívidas e recursos para novos financiamentos.Além disso, o ministro afirmou que os produtores e pescadores que contraíram empréstimos pelo FNE e Pronaf, e que estão sofrendo prejuízos em função das chuvas, poderão rescalonar as parcelas referentes a abril de 2009 e junho de 2010 para o final do contrato.Também informou que o Banco do Nordeste (BNB) irá abrir uma nova linha de crédito de R$ 100 milhões para investimento na recuperação de tanques e viveiros.Gregolin ainda se prontificou a somar esforços junto à governadora e bancada federal potiguar para que os recursos destinados às obras estruturantes e de infra-estrutura garantidas pelo ministro Geddel Vieira, quando sobrevoou as áreas alagadas do Rio Grande do Norte, no início da semana, sejam liberados com mais rapidez e menos burocracia.