Potyguar perde liderança do turno para o ABC e agora tem o Baraúnas "na cola"

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 ABC 8 4 2 2 0 4 2 2 66,67% 2 Potyguar 7 4 2 1 1 9 6 3 58,33% 3 Baraúnas 6 4 1 3 0 8 7 1 50,00% 4 América 5 4 1 2 1 5 6 -1 41,67% 5 ASSU 3 4 1 0 3 8 8 0 25,00% 6 Santa Cruz 2 4 0 2 2 2 7 -5 16,67%

Além da vitória do ABC sobre o Potyguar em pleno Frasqueirão - o que valeu a tomada do primeiro lugar na classificação geral por parte do "Mais Querido" - a rodada deste domingo do Campeoanto Potiguar, a quarta do Segundo Turno, contou com mais dois jogos.Em Santa Cruz, no "jogo dos desesperados" da rodada, o time da casa recebeu o América e perdeu - 2 a zero, gols americanos marcados por Bibi e Teles. Foi a primeira vitória do time rubro neste segundo turno, que agora ocupa o quarto lugar na classificação.Por fim, o Baraúnas obteve sua primeira vitória no turno, ao vencer o ASSU na casa do adversário, 3 a 2 - gols de Anderson Bicudo, Índio e Vieira para o Baru, descontando Adam e Alisson para o ASSU. Com isto, a equipe mossoroense subiu para o terceiro lugar, enquanto o ASSU despencou para o quinto lugar.Eis os números de momento:36 gols12 jogos3,00 gols/jogo22.03ABC 2 x 1 PotyguarSanta Cruz 0 x 2 AméricaASSU 2 x 3 Baraúnas25.03América x ASSUPotyguar x Santa cruzBaraúnas x ABC11 golsLúcio Cució (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)