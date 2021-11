Jovens se enfrentam em briga de gangues no centro da cidade

Thyago Macedo

A polícia foi acionada imediatamente e um verdadeiro tumulto se formou no local. Assustadas, as pessoas que passavam pelo local começaram a correr, bem como os jovens envolvidos na briga de gangues, o que dificultou o trabalho policial.No entanto, a Polícia Militar, juntamente com policiais civis conseguiram deter pelo menos dez adolescentes. Em seguida, eles foram conduzidos ao 1º Distrito Policial. Lá, todos alegavam que não havia participado do confronto e que apenas estavam passando pelo local.A reportagem identificou alunos dos colégios Winston Churchill, Atheneu e Cade. Um adolescente de 17 anos, que estuda na primeira destas escolas, destacou que estava sentado com a namorada no momento em que foi detido.“Nós estávamos sentado na praça quando vimos a correria. Com isso, a polícia acabou me trazendo até aqui. Mas, não estava participando da briga”, disse o estudante. Apesar disso, ele confirmou aoque tem sido freqüente o encontro de gangues com o intuído de confrontos.A mesma coisa foi dita por policial do 1º Distrito Policial. De acordo com o agente, tem sido uma constante a briga de gangues, principalmente, entre estudantes dos colégios citados.De acordo com a polícia, o disparo de arma de fogo teria sido efetuado por uma mulher loira, que teria fugido. Os policiais pretendem ouvir todos os estudantes apreendidos para tentar identificar a suspeita.