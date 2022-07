Painel relaciona Universidade e cidade

Fotos: Isabela Santos Painel foi realizado por seis artistas.

"Esse momento de intervenção através da construção do painel artístico foi para que os artistas expressassem a ideia que têm dos 30 anos do NAC", disse a diretora Teodora Alves.Jota Medeiros, Rolim, Vinicius Dantas, Leandro Garcia, Eduardo Medeiros e Marcos Andruchak foram os escolhidos para dar cor à parede que fica ao lado da Galeria Conviv'Art, no Centro de Convivência Djalma Marinho, no Campus.Segundo Rolim, a base da pintura é o edifício idealizado por Jota Medeiros, que por sua vez, é uma arte-computador, fragmento do trabalho de Eliana Domingues chamado Electrourbs que contem o poema Cidade, de Augusto de Campos, em uma versão cibernética de Erthos Albino de Souza.

Mostra Stencil de Artes Visuais tem curadoria de Marcos Andruchak.

"A ideia é fazer uma adaptação do poema visual de uma forma mais contemporânea. Foi daí que surgiu a pintura do edifício com o relógio no topo, dando a conotação de futuro e eternidade da instituição, por que a universidade é atemporal", explicou Rolim.De acordo com Medeiros, existe no painel, uma relação entre a universidade e a cidade. "Natal foi a primeira cidade brasileira a lançar o Manifesto Futurista de Tomazzio Marinetti, em 1909, traduzido por Manoel Dantas, no mesmo momento em que o próprio Manoel fez a conferência "Natal daqui a 50 anos", no Palácio do Governo", contextualiza.Além do painel, segue exposta no meio do Centro de Convivências a mostra Stencil de Artes Visuais, que tem a curadoria de Marcos Andruchak. Na próxima sexta-feira (29) haverá a exposição Universarte, das 9h às 17h. A programação é encerrada com show de Big Band Jerimum Jazz, às 17h, também no Centro de Convivência.