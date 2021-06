Superliga Feminina: São Caetano força terceiro jogo O São Caetano venceu o Osasco, e com isso o Rexona-Ades vai ter que esperar até terça para conhecer o advesário da decisão.

As jogadoras de vôlei do Rexona-Ades vão ter que esperar até a próxima terça (14) para saber contra quem vão disputar a final da Superliga Feminina. É que, hoje, o São Caetano-Blausiegel venceu o Finasa-Osasco por 3 sets a 2 e empatou a melhor-de três (1 a 1).



Em princípio, o Finasa era o favorito, não só pela vantagem inicial (venceu o primeiro confronto) como também por contar com a volta da medalhista olímpica Paula Pequeno (que se integrou a atletas como Thaísa, Carol Albuquerque e Sassá). Só que o São Caetano - com as também medalhistas Fofão, Mari e Sheila - partiu para cima, mandou a partida ao "tie-break" e saiu-se vencedor (as parciais foram 16-25, 25-22, 25-18, 18-25 e 15-10); de quebra, o São Caetano derrubou um tabu: há 11 anos não vencia o Finasa.



O terceiro e último jogo da série será na terça, em Osasco (SP). Quem perder, disputa o terceiro lugar contra o Brusque-Brasil Telecom na quinta (16); quem vencer, pega o Rexona-Ades de Virna, Juju, do técnico Bernardinho e companhia no Rio de Janeiro, no sábado (18).