América vence a primeira em casa

Elpídio Júnior Jogadores do América comemoram gol. Time venceu de virada.

O jogo começou bastante igual com os dois lados se mostrando bastante dispostos a chegar ao gol. No América, Sandro Hiroshi e Edson Rocha fizeram uma boa partida, produzindo jogadas que levaram bastante perigo ao gol do time visitante. Pelo lado do Paraná, Toscano e Bebeto conseguiam equilibrar as investidas alvirrubra.Com um jogo parelho, mas mostrando um Paraná saindo mais pelas laterais, o time de fora conseguiu romper o bloqueio de Rodolfo e abriu o placar aos 22 minutos com Bebeto. Wellington levantou na área e o jogador completou de cabeça, não dando chance ao goleiro americano.Com um gol de desvantagem, o time potiguar parece ter sentido o baque e caiu de produção, deixando o Paraná chegar com mais freqüência ao ataque.Aos 33, Fábio Neves entra no lugar de Leto com a missão de auxiliar Sandro Hiroshi a servir Lúcio na esquerda. A mudança surtiu uma melhora no time rubro, que aos 38 minutos consegue o empate no Machadão. Edson Rocha aproveitou o cruzamento na área e subiu mais que todos para fazer o goleiro Nei pegar a bola no fundo do gol.Com o empate, o América se reaquece no jogo e vai pra cima do time visitante. Aos 43 minutos da primeira etapa, Sandro Hiroshi é derrubado na área por Toscano, que recebe cartão amarelo. Na cobrança, Lúcio dá a vantagem ao América: 2 a 1 pro time da casa.No primeiro minuto da etapa complementar, Fábio Neves amplia o placar para o América. Sandro Hiroshi cruza na área e o camisa 16 não perde a oportunidade de aumentar.Pelo lado do América, Guaru recebe o amarelo depois de uma falta sobre o jogador do Paraná. O jogador deixa o gramado para a entrada de Helinho e as substituições são completas quando Adalberto entra no lugar de Edson Rocha.O jogo segue com alguns lances perigosos de ambos os lados, mas o resultado se mantém inalterado até o apito final do árbitro. Fim de jogo, América 3, Paraná 1.