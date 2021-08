Prefeitura contrata empresa para fazer controle de medicamentos

Fotos: Ana Paula Oliveira

A empresa, sediada em Recife, mas com atuação em diversos estados do país, garantirá um controle eficiente sobre aquisição, estoque, armazenamento e distribuição de todos os medicamentos e insumos para a rede de assistência à saúde do município de Natal.Durante a solenidade, foi apresentado à imprensa um vídeo mostrando a situação encontrada pela atual gestão no Departamento de Material e Patrimônio.“O setor responsável pela assistência farmacêutica do município estava em condições precárias. Um verdadeiro pesadelo. Mas posso garantir que, hoje, após a contratação dessa empresa, dormirei mais tranquila”, disse a secretária de Saúde de Natal, Lecy Gadelha.Segundo ela, para o pleno funcionamento da empresa no âmbito municipal ainda haverá um prazo de três a quatro meses.“Estamos procurando um espaço mais apropriado para estocar os medicamentos. É necessário no mínimo um espaço de 3 mil metros quadrados”, afirmou. Ela não soube informar os valores pelo qual a empresa foi contratada, mas informou que por causa do caráter emergencial foi dispensada licitação.A prefeita Micarla de Sousa ressaltou a importância na contratação da empresa. “Hoje é um dia muito especial para todos nós porque estamos começando a enxergar uma luz no fim do túnel em relação aos medicamentos vencidos”.Micarla de Sousa lembrou as dificuldades enfrentadas nos 100 dias de gestão à frente da Prefeitura do Natal. “A saúde já era uma bandeira de campanha. Logo que assumi tive que decretar estado de calamidade pública. Além disso, contratei emergencialmente 120 médicos para a cidade”.Além da prefeita Micarla de Sousa e da secretária de Saúde, a solenidade contou com a presença da promotora de Defesa da Saúde, Elaine Cardoso, do chefe do Departamento de Material e Patrimônio, José Osvaldo, do diretor técnico da Unicat, Rodolfo Medeiros e do representante da empresa TCI, Marcelo Piquet.