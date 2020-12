Wilma tenta marcar leilão de energia eólica para início do 2º semestre

Wilma pediu para que leilão fosse antecipado para agosto.

"Argumentamos para o ministro interino que o leilão deve acontecer, no máximo, em agosto, uma vez que novos adiamentos podem representar a fuga de investidores", disse.A governadora também aproveitou a presença de Zimmermman para acertar os detalhes do Seminário Nacional de Energia Eólica do Fórum Nacional de Secretários de Energia, que será realizado entre os dias 5 e 8 de maio em Natal.Wilma de Faria também conversou com o ministro da Educação, Fernando Haddad, e com o presidente da Infraero, Cleonilson Nicácio Silva na terça-feira.Hoje pela manhã, ela deverá ser recebida por Tarso Genro (Justiça) e Márcio Fortes (Cidades), além da presidente da Infraero, Solange Vieira. À tarde, estão marcadas audiências com Nelson Jobim (Defesa) e José Gomes Temporão (Saúde).