Dirigente do Palmeiras elogia "logística" de Natal e o Frasqueirão

Segundo ele, em Recife há uma maior dificuldade na “logística do deslocamento para os treinos”. “Aqui em Natal tem essa vantagem do local de treinamento ser perto dos hotéis e isso para nós é muito importante”, comentou.Com relação à presença de torcedores no estádio Frasqueirão para acompanhar o treinamento, Antônio Cecílio frisou que “o Palmeiras sempre tem uma recepção calorosa onde joga”.Questionado se a escolha por Natal também se deveu ao fato de fugir da pressão em Recife, o dirigente alviverde retrucou e disse que “o Palmeiras não tem medo de pressão”. “Sabemos que é um momento decisivo na competição e por isso não podemos ter deslizes”, afirmou.O gerente de futebol do Palmeiras teceu elogios a estrutura utilizada pelo clube no treinamento desta segunda-feira. “O espaço aqui é muito bom e o ABC dispõe de um belo estádio não só para jogos como para treinamentos”, concluiu.