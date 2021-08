Carlos Eduardo acusa Prefeitura de tentar encobrir incompetência

Vlademir Alexandre Carlos Eduardo: "Trata-se de mais uma cortina de fumaça para encobrir a falta de projetos".

Acusando a Prefeitura de omitir informações importantes que explicariam o amontoado de remédios, Carlos Eduardo também afirmou que a atual administração do município divulgou intencionalmente informações mentirosas, como a quantidade de medicamentos que estariam vencidos no galpão. A suposta prática teria a finalidade de tirar a atenção da sociedade para os problemas na Saúde que a atual gestão não estaria conseguindo contornar.“Trata-se de mais uma cortina de fumaça para encobrir a falta de projetos, os mais de 100 dias sem qualquer ação prática, a prioridade de gogó proclamada aos quatro ventos para a área de saúde e que até hoje nem sequer tem um titular na Secretaria, a perda de 30 equipes do Programa Saúde da Família por falta de médicos, a maquiagem na Maternidade Dr. Leide Morais, que virou Hospital da Mulher para ser inaugurada, sem que a atual gestão tenha colocado um prego sequer naquela obra”, disse o ex-prefeito em seu site oficial.Ainda de acordo Carlos Eduardo, os ex-gestores não temem a investigação do Ministério Público e, ao contrário, querem a averiguação dos fatos. “Confiamos plenamente nas declarações dos nossos secretários, que demonstraram a realidade de forma clara e didática. Como também confiamos na apuração do Ministério Público, que desejamos de consciência tranqüila”, disse Carlos Eduardo.Finalizando o seu desabafo, o ex-prefeito deixou no ar um dito do folclore político local. “A administração não tem rabo de palha, mas a gente cola assim mesmo”, disse o ex-prefeito.Leia abaixo a nota na íntegra:"Mais uma vez, pela insistência de algumas manchetes em veículos sabidamente ligados a interesses inconfessáveis, pretende-se armar um falso escândalo para denegrir nosso governo na Prefeitura de Natal. Primeiro, falaram em 10 caminhões baú de medicamentos vencidos, depois diminuíram para 5, mais à frente falaram em toneladas de remédios vencidos, a seguir, o assunto foi a falta de climatização do galpão. Em nenhum momento citaram, fotografaram ou televisionaram as 8 salas climatizadas que implantamos no local, algumas delas com temperatura de até 16 graus centígrados.Não falaram da instalação completa de toda a rede elétrica, que permite até a informatização do sistema de controle do estoque, não falaram da licitação para rebaixar o teto e implantar o forro de PVC, não falaram da aquisição dos aparelhos de ar condicionado que lá deixamos.Tudo isso nos faz crer que pretendem a todo custo fabricar um falso escândalo, como o anunciado e logo desmoralizado rombo nas finanças municipais. Como naquela ocasião, tudo isto vai cair por terra, pois trata-se de mais uma cortina de fumaça para encobrir a falta de projetos, os mais de 100 dias sem qualquer ação prática, a prioridade de gogó proclamada aos quatro ventos para a área de saúde e que até hoje nem sequer tem um titular na Secretaria, a perda de 30 equipes do Programa Saúde da Família por falta de médicos, a maquiagem na Maternidade Dr. Leide Morais, que virou Hospital da Mulher para ser inaugurada, sem que a atual gestão tenha colocado um prego sequer naquela obra.Finalizando, confiamos plenamente nas declarações dos nossos secretários, que demonstraram a realidade de forma clara e didática. Como também confiamos na apuração do Ministério Público, que desejamos de consciência tranqüila. Por fim, tudo isto nos parece aquela história: “a administração não tem rabo de palha, mas a gente cola assim mesmo”, como consta do nosso folclore político".