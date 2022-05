Mano Menezes: " está sendo um exagero!"

Vlademir Alexandre Técnico do Corinthians, Mano Menezes.

Porém, o que não tem feito o time comemorar são as marcações dos tribunais. Depois de ter Dentinho suspenso por três jogos, o Timão ainda tem os futuros de Chicão, Cristian, Ronaldo e Felipe sendo analisados por tribunais de Justiça Desportiva.Em entrevista coletiva após o treino desta terça-feira, dia 19 de maio, o técnico do Corinthians, Mano Menezes, pediu o apoio da imprensa. "O que tinhamos que falar já falamos. Acho que estão exagerando e não temos mais o que falar. Agora, cabe a vocês, da imprensa, se manifestarem sobre esses absurdos que estão acontecendo", desabafou o comandante.De todos os casos, apenas Dentinho foi julgado até o momento. Ele foi denunciado após o Atlético/PR entrar com uma queixa no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) alegando que o atacante deu uma cotovelada em seu adversário. Dentinho foi denunciado por agressão física, mas teve a sua infração desclassificada para atitude antiesportiva e pegou o gancho de três jogos.O clube recorreu e pediu efeito suspensivo, que foi deferido e ele está livre para jogar contra o Fluminense, pela Copa do Brasil, nesta quarta-feira, dia 20 de maio.O caso de Cristian é que está virando novela no Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo (TJD/SP). O jogador comemorou o gol no jogo contra o São Paulo, mostrando os dedos médios, e o TJD/SP abriu um inquérito para apurar se o corintiano teve a intenção de ofender a torcida adversária.Porém, o presidente do tribunal arquivou e abriu um novo inquérito, alegando que o outro estava sem auditor-relator. Apesar de encerrado o Campeonato Paulista, o caso ainda não teve desfecho.Ainda tem outro caso a ser resolvido e que aconteceu no Paulistão. O zagueiro Chicão também pode pegar um gancho grave. Isso porque a Procuradoria do TJD/SP pediu as imagens do jogo contra o Santos, válido pela final da competição, na qual o corintiano e Germano trocaram agressões.A Procuradoria do tribunal adiantou ao site Justicadesportiva.com.br que o zagueiro deve ser denunciado no artigo 253 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê como pena a suspensão de 120 a 540 dias.A grande novidade agora é a solicitação das imagens do jogo contra o Botafogo, válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.A Procuradoria do STJD quer analisar o puxão de cabelo que Ronaldo deu em Fahel. Além disso, o goleiro Felipe será convocado para prestar esclarecimentos por conta de algumas declarações que deu criticando a decisão da Quarta Comissão do STJD em punir Dentinho por três jogos.