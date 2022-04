Assessoria do América/MG descarta saída de Givanildo Oliveira Segundo setor de comunicação do clube mineiro, treinador "está comprometido e focado para estreia do América na série C”.

“O técnico Givanildo Oliveira está conosco, comprometido e focado para estreia do América na série C”. A informação é da assessoria de imprensa do América Mineiro, clube ao qual o técnico está vinculado desde 15 de abril.



Givanildo é um dos nomes cotados para assumir o comando técnico do ABC após a saída de Heriberto da Cunha. Contudo, a assessoria do clube mineiro descartou esta possibilidade alegando que “ele tem um projeto feito no América”.



A assessoria argumentou que logo após o término do campeonato mineiro Givanildo Oliveira foi contratado e trouxe consigo sua comissão técnica. “O objetivo é o jogo de domingo contra o Gama”, declarou.