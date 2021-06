Potiguares do Sub-17 de olho no Brasileiro de Basquete Masculino

Data Nº Hora Chave Jogo/Evento 14.04 (Ter) 1 08h30 A Ceará x Piauí 2 10h30 B Rio Grande do Norte x Sergipe 3 12h30 B Pernambuco x Bahia - 14h30 - Cerimonial de Abertura 4 15h00 A Paraíba x Alagoas 15.04 (Qua) 5 08h30 B Bahia x Rio Grande do Norte 6 10h30 B Alagoas x Ceará 7 12h30 A Sergipe x Pernambuco 8 14h30 A Piaui x Paraíba 16.04 (Qui) 9 08h30 A Alagoas x Piauí 10 10h30 B Bahia x Sergipe 11 12h30 B Rio Grande do Norte x Pernambuco 12 14h30 A Ceará x Paraíba 17.04 (Sex) 13 08h30 - 3º Chave A x 4º Chave B 14 10h30 - 4º Chave A x 3º Chave B 15 12h30 SF 2º Chave A x 1º Chave B 16 14h30 SF 1º Chave A x 2º Chave B 18.04 (Sáb) 17 08h30 7°/8° Perdedor do Jogo 13 x Perdedor do Jogo 14 18 10h30 5°/6° Vencedor do Jogo 13 x Vencedor do Jogo 14 19 12h30 F Perdedor do Jogo 15 x Perdendor do Jogo 16 20 14h30 F Vencedor do Jogo 15 x Vencedor do Jogo 16 - 17h00 - Cerimonial de Encerramento

No próximo dia 14, a seleção potiguar de basquete masculino Sub-17 estará em Campina Grande (PB), participando do 59º Campeonato Brasileiro de Bases - Grupo 2 Região Nordeste. E para fazer bonito na competição, o Rio Grande do Norte - composto pelos alas Carioca, Feinho, Heitor, Iandro, Júlio, Leo e Rony; o ala-pivô Vítor Bold; os armadores Allison e Thiago; e os pivôs Joaquim e Marcelão, sob comando do técnico Emerson Macedo - não quiseram saber de feriado de Semana Santa.Tanto, que o grupo - que começou a preparação em março, participou de alguns amistosos até com equipes adultas (com direito a jogo em Mossoró, com resultados animadores) e passou por alguns cortes (dos quase 40 convocados iniciais só ficaram os atuais 12) - treinou em dois turnos em plena Quinta-Feira Santa e Sexta-Feira da Paixão, no Palácio dos Esportes. E tem mais neste Sábado de Aleluia e no Domingo de Páscoa, também em dois períodos. Os rapazes acreditam que dá, sim, para chegar ao título: ano passado, o Rio Grande do Norte foi vice-campeão deste mesmo Brasileiro.O grupo - que ainda conta com o auxiliar técnico Franklin Soares, o árbitro Mário Felipe e o dirigente Raul Ferrer - toma o rumo do inteiror paraibano no comecinho da tarde desta segunda-feira (13). A competição terá lugar no ginásio Meninão, começa na terça (14) - os potiguares, no Grupo B, estreiam contra Sergipe (o grupo ainda tem Bahia e Pernambuco) - e segue até o dia 18.Para o técnico Emerson, não ser considerado favorito até se constitui em uma vantagem - "Vai ser um campeonato equilibrado, mas acredito que os mais fortes sejam Pernambuco, Ceará, Alagoas e Paraíba, além de nós. Mas não costumamos ser favoritos. Os outros times não se preocupam conosco e, enquanto isso, corremos por fora. Acredito que vamos para as cabeças esse ano", analisou.Eis a tabela completa da competição: