PF apreende CDs e DVDs piratas em Natal Operação Ahoy foi deflagrada na sexta-feira. Foram apreendidos 3.469 DVDs e 287 CDs.

A Polícia Federal no Rio Grande do Norte deflagrou na noite desta sexta-feira (8), em Natal, a “Operação Ahoy”, visando combater o contrabando e a comercialização de produtos falsificados, provavelmente oriundos de países como Paraguai e China.



O trabalho foi realizado em conjunto com fiscais da Delegacia da Receita Federal do Brasil e teve como alvo principais os camelôs instalados nas proximidades de um shopping na avenida Bernardo Vieira.



Durante o desenrolar da operação foram apreendidos 3.469 DVDs e 287 CDs, sendo o material em seguida conduzido para a sede da RF, no bairro da Ribeira, visando a devida formalização do procedimento fiscal, uma vez que não ocorreram prisões.



Os proprietários das mercadorias, todos identificados, serão ouvidos oportunamente após os produtos serem periciados.



O batismo da operação como “Ahoy” foi inspirado numa antiga saudação muito comum utilizada entre os piratas.