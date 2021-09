Karts vão invadir ruas de Natal no sábado

No próximo sábado (25), o Kurtkart promove uma grande passeata de karts em Natal. A partir das 8h, os pilotos vão percorrer algumas das principais avenidas da cidade, como Prudente de Morais, Hermes da Fonseca, Salgado Filho e Lima e Silva.O objetivo principal é divulgar e incentivar o automobilismo do Estado, além de provar em definitivo que o kartismo em Natal é um esporte que veio pra ficar. A concentração será no Kartódromo de Natal.São esperados mais de 25 karts participando do evento no melhor estilo F-1, com direito a todo o apoio e acompanhamento do policiamento de trânsito estadual (CPRE). No cronograma está previsto fazer uma breve pausa na Praça Cívica por volta das 8h30 da manhã, onde iremos realizar exposição de Karts no local, seções de fotos, panfletagens e distribuição de brindes.O Kurtkart estará levando dois pilotos amadores para participar do evento, pilotando os karts durante todo o percurso. Para concorrer a essas vagas, basta enviar um email para [email protected] respondendo a seguinte pergunta: "Porque o KurtKart é o que há de mais divertido hoje em Natal?". As duas respostas mais criativas serão selecionadas. Mais informações no (84) 3082-3200.