Justiça nega recurso de candidatos a Guarda Municipal No recurso, os candidatos pediram que fossem reclassificados no Curso de Formação, após a somatória das notas e que a prova de tiro não fosse considerada eliminatória.

A 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte não deu provimento ao Agravo de Instrumento com Suspensividade movido por três candidatos ao cargo de Guarda Municipal da Prefeitura de Natal, em um concurso realizado em 2006 e composto por várias etapas.



No recurso, pediram que fossem reclassificados no Curso de Formação, após a somatória das notas e que a prova de tiro não fosse considerada eliminatória.



Os autores do recurso alegaram, entre outros argumentos, que se submeteram ao Concurso Público de Ingresso à Carreira de Guarda Municipal da Prefeitura de Natal, publicado através do Edital nº 001/2006-SEMAD, de 20 de julho de 2006, que previa, inicialmente, aplicação de provas objetivas de caráter eliminatório e, na fase posterior, apenas prova física de caráter eliminatório.



Acrescentaram ainda que a SEMAD publicou novo edital, impondo aos candidatos, além do Exame Físico, o Exame Psicotécnico, a Investigação Social e o Curso de Formação.



No entanto, a 1ª Câmara Cível do TJRN, destacou que, nos autos, os candidatos não conseguiram comprovar a “verossimilhança” de suas alegações, que justificasse o pleito.



A decisão também levou em conta o parecer da Procuradoria de Justiça, a qual ressaltou que “os demais critérios estabelecidos pela Administração, como, por exemplo, o caráter eliminatório para algumas avaliações dentro do curso de formação”, encontram-se com base na chamada discricionariedade do administrador público, que é a liberdade de escolha para escolher entre uma forma de seleção e outra.