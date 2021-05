ABC também tem problemas para jogo contra o Potyguar O alvinegro amarga três jogadores recolhidos ao Departamento Médico e um atleta suspenso.

O ABC, para o jogo das 17h no estádio Coronel José Bezerra, em Currais Novos, vai entrar um tanto "remendado" em campo - a exemplo do anfitrião Potyguar.



No caso específico do alvinegro, o técnico Heriberto da Cunha tem quatro desfalques. Três jogadores estão recolhidos ao Departamento Médico - o volante Simão se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda, ocorrida no clássico contra o América; o meiocampista Sandro, outra "vítima" do clássico, sente dores no pé direito; e para complicar, o lateral Rogerinho, depois do último treino, na sexta, sentiu o músculo anterior da coxa esquerda.



O quarto desfalque é o zagueiro Fabiano, suepenso pelo terceiro cartão amarelo.



Com isto, Heriberto teve que fazer algumas mexidas na lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Potyguar - desta forma, o ABC está em Currais Novos contando com os goleiros Raniere e Tiago Cardoso; os laterais Beto, Delano e Paulinho; os zagueiros Ben-Hur, Gaúcho, Juninho e Ciro; os volantes Rogério, Erandir, Marquinhos Mossoró e Elton; o meiocampista Rodriguinho; e os atacnates Paulinho Macaíba, Gabriel, Waldir Papel, Ivan "O Terrível" e João Paulo.