América já tem grupo para começar Série B, diz Gilberto de Nadai

- goleiro: Weverton-

-zagueiros: Plínio, Luís Henrique, Geriel e Edson Rocha

- laterais: Breno e Xavier- volante: Ricardo Oliveira e Jackson

- meia: Leto

- atacantes: Vitor Hugo

O superintendente de futebol do América, Gilberto de Nadai, praticamente está dando como encerrada a primeira etapa do ciclo de contratações do clube. O ala Thoni, que ontem disputou a final do catarinense pela Chapecoense - perdeu o título para o Avaí - deve ser mesmo a última aquisição.Ele deve chegar na quarta-feira, enquanto que o meia Guaru é esperado hoje.A novidade ainda para hoje é que, além do ala Thoni, da Chapecoense também venham mais dois jogadores, ou um, os volantes Cadu e Everton César estão bem cotados e podem sim desembarcar em Natal. Até o ala Badé também pode aparecer em Natal."Não estamos afirmando que o América não vai contratar mais ninguém. No entanto, esse grupo que temos, em princípio, é o que escolhemos para iniciarmos esse trabalho. Pode ser que contratemos mais alguns jogadores, tudo depende do mercado e da nossa necessidade", disse o dirigente.Além dos onze jogadores (ver relação abaixo), o time rubro espera contar com Guaru, meia, Everton César e Cadu, volantes, Badé e Thoni (alas). Das equipes do interior do Estado - ASSU e Potyguar - que acabaram de disputar a final do certame, o superintentende Gilberto de Nadai afirmou que não existe nada em vista."Na verdade, fui ver os dois jogos, mas infelizmente por conta do tempo e dos estado dos gramados, prejudicados, quase não teve jogo. A minha observação ficou muito prejudicada", disse.O superintendente, no entanto, elogiou o ala Leandro Macaxeira, o zagueiro Everaldo e o atacante Quirino, do Potyguar, além de Pantera, zagueiro, e Lano, volante, da equipe do ASSU. Reiterou, porém, que não existe nada entre o clube e os citados.Dentro da programação preparatória para a estreia no Campeonato Brasileiro 2009, o América realizará jogo treino na próxima terça-feira, às 15h30min, no estádio Machadão, quando enfrentará o CSP da Paraíba, equipe que revelou o atacante Lúcio.Para cobrir as despesas com a realização do jogo, será cobrado o valor de R$ 10,00 (estudantes e idosos pagam R$ 5,00) e os torcedores que adquiriram a Temporada do Campeonato Brasileiro ou Sócio Torcedor terão acesso gratuito.