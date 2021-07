Raimundo tomou posse no Governo no mesmo dia em que saiu da AL

Vlademir Alexandre Fernandes é o novo secretário de Articulação dos Municípios

A nomeação do deputado já havia sido publicada no Diário Oficial semana passada, mas ele ficou de fora da posse dos novos secretários porque a governadora ainda não havia conseguido acomodar Cláudio Porpino, que comandava a Articulação com os Municípios. O impasse foi resolvido depois que Porpino assumiu a diretoria da Empresa Potiguar de Promoções Turísticas (Emprotur).Em tese, deveria haver um intervalo de 24 horas entre o afastamento e a posse de Raimundo Fernandes. No mesmo documento em que afasta o deputado, a Assembleia convida Vivaldo Costa (PR) para ocupar a vaga deixada por ele. Vivaldo Costa havia ficado sem cargo desde que Gustavo Carvalho (PSB) saíra do Gabinete Civil e voltara a ser deputado.