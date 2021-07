Para Micarla, Saúde foi área que produziu maior satisfação

Luana Ferreira Micarla de Sousa falou à imprensa por mais de uma hora.

“Cada pedra que tiramos do nosso caminho é também a que produziu maior satisfação nesses 100 primeiros dias”, comentou a prefeita. “Se você me perguntasse: o que te deixou mais feliz, eu diria que foi a inauguração do Hospital da Mulher e a reabertura da Unidade de Mãe Luiza”.Durante mais de uma hora, Micarla de Sousa falou à imprensa, a alguns secretários e vários vereadores numa coletiva organizada no salão nobre do Palácio Felipe Camarão. Enquanto destacava as conquistas das principais pastas, os quatro telões espalhados no salão apresentavam o balanço dos 100 dias. Uma revista também foi distribuída.Micarla começou reclamando da forma como recebeu a prefeitura e disse que, nos primeiros dias, se preocupou em “arrumar a casa” e se preparar para os tempos difíceis. “Nessa hora eu me recordo do meu pai, que dizia que, em época difícil, tem uns que choram, mas outros estão ocupados vendendo lenços”, disse, fazendo referência ao político e empresário Carlos Alberto (já falecido).Durante a apresentação, a pevista falou várias vezes que fez nos 100 dias “o que nunca havia sido feito” e que "pisou no acelerador" e conseguiu implantar projetos que, caso contrário, só entrariam em vigor no final do mandato.Ela destacou a agilidade na liberação dos processos de licença ambiental pelo Meio Ambiente e Urbanismo (Semurb), as reformas dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), a parceria com a iniciativa privada e o aumento da empregabilidade como umas das conquistas do período.A prefeita também parabenizou o secretário de Administração, Roberto Lima, pela Reforma Administrativa. “Não existirá mais secretaria de porte A ou B. Todas as secretarias serão aparelhadas”. Por razão de erros de logística e de grafia, a Reforma voltou para a prefeitura e terá uma primeira votação hoje (16) na Câmara Municipal.