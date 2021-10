Morre ex-deputado estadual do RN Política de luto pelo falecimento de Seráfico Dantas, de 97 anos. O corpo foi sepultado hoje (25). Ele foi prefeito de Acari e causa da morte foi um infarto.

O Rio Grande do Norte perdeu neste sábado o ex-deputado estadual Francisco Seráfico Dantas, de 97 anos. O corpo foi velado no Centro de Velório Morada da Paz, na Rua São José, em Lagoa Seca, e sepultado às 15h de hoje (25), no cemitério do Alecrim. Ele foi prefeito de Acari e causa da morte foi um infarto.



Seráfico deixa de luta a político do Estado, principalmente a região do Seridó. Ele foi caso com Mônica Dantas, também ex-deputada e ex-prefeita de Macaiba. Chico, como também era chamado, deixa 3 filhas.