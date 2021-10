Vereadores continuam apreciação da reforma na quarta-feira

Elpídio Júnior Apenas uma emenda não consensual foi votada na sessão de terça-feira.

Em uma sessão que durou aproximadamente 6h30, os vereadores de Natal concederam e aprovaram os pareceres das comissões técnicas da casa a 31 emendas consensuais relacionadas à mensagem 03, que trata sobre a organização geral e estrutura da Prefeitura. Todas as propostas foram tratadas entre os vereadores de situação, oposição e o secretário de Administração Roberto Lima, que acompanhou a discussão das propostas.Entre os principais pontos deste projeto específico estão as criações das secretarias de Defesa Social e a de Relações Interinstitucionais e Governância Solidária (Serig), que substitui a Secretaria de Desenvolvimento Comunitário (SMDC). Já as emendas, duas consensuais tiveram destaque especial, que foi a elevação da Guarda Municipal ao status de secretaria adjunta da Secretaria de Defesa Social e a criação da Secretaria da Mulher – que só será efetivada em 2010, quando haverá dotação orçamentária. As duas propostas foram da bancada de oposição, que foi autora conjunta de 23 das 31 emendas consensuais.“Não há dúvidas que a oposição foi a principal vencedora nesse processo da reforma administrativa, já que conseguiu o consenso para essas duas importantes propostas”, disse o vereador Enildo Alves (PSB), líder do Governo na CMN.Após grande discussão acerca das emendas consensuais, onde líderes partidários e demais vereadores expuseram suas opiniões sobre as alterações propostas, foi dado início à apreciação das emendas que não tiveram consenso. Contudo, apenas uma emenda que gerou conflito de ideias entre os parlamentares foi votada pelo plenário. A proposta, de autoria do vereador Adenúbio Melo (PSB), determina a criação de um abatedouro público em Natal.Mesmo sendo considerada uma proposta importante por todos os vereadores, alguns parlamentares questionavam a legalidade da apresentação da emenda, já que iria gerar despesa ao município – o que teoricamente não pode ser determinado pelo Legislativo – e estaria sob responsabilidade da Alimentar, que sequer teve a criação confirmada pelos vereadores, já que o projeto que está na reforma administrativa e recria a autarquia ainda não foi votado.Alguns parlamentares tentaram convencer o vereador Adenúbio Melo a retirar a proposta ou a apresentar um substitutivo em que a emenda teria caráter autorizativo. No entanto, o vereador se manteve firme na posição e, em votação, conseguiu a aprovação de sua emenda por maioria simples.Durante a sessão da quarta-feira (29), que terá início às 14h, as discussões deverão ser ainda mais acaloradas. O motivo são emendas importantes que serão apresentadas pelos vereadores e que não há consenso entre todos os membros do Legislativo. Uma delas, inclusive, trata sobre o gerenciamento dos recursos das secretarias.De autoria do vereador Raniere Barbosa (PRB), a emenda pretende dar às secretarias uma maior autonomia sobre os recursos previstos em suas dotações orçamentárias. Segundo Raniere, atualmente, a previsão de recursos que serão aplicados nas secretarias não corresponde ao que realmente é gasto. O dinheiro que seria utilizado para investimentos ou o próprio custeio da pasta depende da liberação da secretaria de Planejamento.“A emenda descentraliza o poder da secretaria de Planejamento, que faz do titular um ‘super secretário’. A dotação orçamentária, do jeito que está, é fictícia, pois o gestor da pasta não sabe quanto terá no próximo mês para seus investimentos e custeio das obras de sua secretaria”, explicou o vereador.Por outro lado, o atual secretário de Planejamento de Natal, Augusto Carlos Viveiros, afirmou que a bancada não pode aprovar a proposta. O titular as Sempla foi ao Legislativo e, pessoalmente, deu a orientação ao líder do Governo, Enildo Alves, e ao secretário Roberto Lima.“Em lugar nenhum, em nenhum município do Brasil existe isso. Isso é ilegal e não deve ser aprovado”, declarou Viveiros.Além dessa emenda, alterações na Arsban e Consab também deverão gerar grande discussão entre os vereadores.